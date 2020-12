Coronavirus en Mauritanie : instauration du couvre-feu dès 18h

Les autorités mauritaniennes ont annoncé dimanche de nouvelles mesures de prévention contre l’épidémie de coronavirus, en décrétant notamment un couvre-feu sur tout le territoire national et l’obligation du port du masque aux voyageurs.

L’instauration du couvre-feu, qui débute à 18h00 et se termine le jour suivant à 06h00, entre en vigueur “à partir d’aujourd’hui, dimanche 13 décembre 2020”, a souligné la présidence de la République mauritanienne dans un communiqué.

La présidence a également décrété “la fin de l’horaire de travail dans les départements et bureaux à quatre heures l’après-midi” et “l’application stricte des procédures prévues pour le transport des personnes dont le nombre maximum est consigné dans les cartes grises pour les voitures en général et les véhicules de transport en particulier, ainsi que l’obligation du port de masques aux voyageurs”.

Ces mesures ont été arrêtées en raison de la propagation rapide de Covid-19 et de l’augmentation alarmante du nombre d’infections et de décès qui en résulte, ainsi qu’en appui de l’effort général de prévention et de précaution, a expliqué la même source.

Le ministère mauritanien de la Santé a annoncé samedi soir, dans son bulletin de presse quotidien, 7 décès et 279 nouveaux cas de contamination au coronavirus. Le cumul s’élève désormais à 10 780 cas de contaminations, dont 222 décès.

Avec MAP