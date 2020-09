Coronavirus: la Chine expose ses vaccins pour la première fois

Deux compagnies pharmaceutiques chinoises ont exposé pour la première fois lundi lors d’une foire commerciale à Pékin leurs candidats-vaccins contre le Covid-19.

Les doses produites par les entreprises Sinovac Biotech et Sinopharm font partie de certains des projets les plus avancés dans le monde, et suscitent beaucoup d’attentes en Chine.

Les visiteurs se pressaient ainsi lundi à Pékin autour des stands où ils étaient exposés à l’occasion d’une foire commerciale. Entrés en phase 3 avec des essais sur l’homme, ces vaccins ne sont pas encore commercialisés.

Mais leurs fabricants espèrent obtenir le feu vert des autorités pour une mise sur le marché avant fin 2020.

Un responsable de Sinovac a indiqué à l’AFP que l’entreprise avait déjà “terminé la construction d’une usine” capable de produire 300 millions de doses par an.

Les doses présentées actuellement à Pékin font partie des près de 10 vaccins dans le monde ayant entamé la phase 3 des essais sur l’homme. Il s’agit de la dernière étape avant une possible commercialisation.

Selon Sinopharm, son vaccin devrait permettre d’être protégé contre le virus pendant un à trois ans.

Les deux doses nécessaires à une immunisation devraient par ailleurs coûter au total moins de 1.000 yuans (124 euros), selon le président de la compagnie, cité par le journal semi-officiel Global Times.

Un autre candidat-vaccin chinois, conçu en collaboration avec des scientifiques de l’armée, permettra une immunisation contre d’éventuelles mutations du nouveau coronavirus, a par ailleurs assuré lundi l’agence de presse officielle Chine nouvelle.

Aucun vaccin dans le monde n’a pour l’heure achevé les essais cliniques. Mais au moins 5,7 milliards de doses ont déjà été précommandées aux différents fabricants.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a toutefois averti qu’une immunisation généralisée contre le Covid-19 pourrait ne pas intervenir avant la mi-2021.

