Coronavirus : La majorité des Français se dit favorable au « pass vaccinal »

La majorité des Français se disent favorables au »pass vaccinal » qui remplacera bientôt »le pass sanitaire » jusqu’ici en vigueur dans l’hexagone, selon un sondage.

Une étude Odoxa-Backbone Consulting pour le compte du Figaro, dévoilée la veille de l’examen par le Conseil des ministres d’un projet de loi transformant « le pass sanitaire » en « pass vaccinal », révèle que 66% des Français sont favorables à cette mesure, dont 43% « très favorables », contre 33% qui y sont opposés et 1% qui ne savent pas.

Ce sont les plus jeunes, les moins de 35 ans, qui se sont montrés les plus réticents à cette restriction, à 53% d’approbation contre 78% chez les plus de 65 ans.

Concernant l’instauration du »pass sanitaire » au travail, une mesure envisagée par l’exécutif mais retirée du projet de loi pour « des raisons de faisabilité opérationnelle » et qui pourrait revenir par le biais d’un amendement, 64% des Français y sont favorables, contre 35% qui y sont opposés et 1% ne savent pas, révèle cette enquête réalisée les 21 et 22 décembre par Internet auprès d’un échantillon de 1.006 Français représentatif de la population de 18 ans et plus.

La France fait face à une cinquième vague de l’épidémie de Covid-19, marquée par une flambée des contaminations et l’arrivée du variant Omicron, qui continue de progresser.

Le pays a franchi vendredi soir, la barre des 94.000 nouveaux cas de Covid-19, un nouveau record jamais atteint depuis le début de l’épidémie en mars 2020, selon Santé publique France.

Face à cette situation alarmante, l’exécutif devrait procéder courant la semaine prochaine à une réévaluation de la situation sanitaire, selon les médias locaux.

Lundi, un conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19, a été convoqué par le Président Emmanuel Macron, juste avant un conseil des ministres exceptionnel qui doit adopter le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal.

Récemment, le conseil scientifique, qui conseille le gouvernement sur l’épidémie, a alerté sur l’extrême contagiosité du variant Omicron. « Dans quelques jours, ce virus sera dominant en France », a prévenu son président, Jean-François Delfraissy.

Le conseil scientifique a également mis en garde contre le risque de « désorganisation » de la société, en raison de l’isolement et des arrêts de travail des personnes testées positives et travaillant « dans les secteurs stratégiques », comme la distribution alimentaire, l’énergie, les transports et la santé.

Avec MAP