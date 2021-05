Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La Banque centrale de l’Inde est montée au créneau mercredi pour aider à contrer la deuxième vague de Covid-19 qui ravage le pays en annonçant 6,7 milliards de dollars de prêts bon marché au secteur de la santé.

Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, a déclaré que ces prêts seraient disponibles jusqu’au 31 mars de l’année prochaine et a promis des mesures “non conventionnelles” si la crise devait s’aggraver.

Appelés par l’OMS à la solidarité face à la pandémie, les pays riches du G7 discutent mercredi des moyens d’assurer une distribution plus équitable des vaccins anti-Covid.

Alors que l’Inde, qui ne fait pas partie du G7, a été invitée par la Grande-Bretagne à participer à ces discussions, son ministre des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a annoncé sur place avoir été exposé à des cas potentiels de Covid-19 et a décidé donc d’assumer ses engagements “en mode virtuel”.

Un tribunal australien a accepté de mercredi de se pencher sur la décision très controversée de Canberra d’interdire aux Australiens de revenir au pays en provenance d’Inde, en proie à une très grave flambée épidémique.

Cette interdiction a suscité un tollé en Australie, y compris chez des alliés du chef du gouvernement qui ont dénoncé une décision raciste, et l’abandon à l’étranger d’Australiens dans des situations vulnérables. Le recours d’un Australien de 73 ans qui vit à Bangalore et souhaite rentrer en Australie va notamment être examiné en urgence.

→ Lire aussi : LA PANDÉMIE RISQUE D’INVERSER LA TENDANCE À LA BAISSE DU COÛT DES MÉDICAMENTS ANTIRÉTROVIRAUX

Les ambassadeurs des 27 Etats membres de l’Union européenne doivent examiner mercredi une proposition de la Commission en faveur de l’entrée dans l’Union aux voyageurs en provenance de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins.

Dans l’UE, plus d’un quart de la population a reçu au moins une dose de vaccin et plus de 9% de ses habitants sont désormais entièrement vaccinés, selon un décompte de l’AFP.

“Asymptomatique”, “se confiner”, “télétravailler”… et la ou le “Covid-19”: l’édition 2022 du dictionnaire français Larousse est truffée de mots nouveaux, ou qui nous sont devenus familiers avec la pandémie, a indiqué mercredi l’éditeur.

La question du genre de la maladie, qui est dans tous les esprits, Covid-19, y est laissée à l’appréciation de chacun.

La pandémie a fait au moins 3.230.058 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (578.500), devant le Brésil (411.588), l’Inde (226.188), le Mexique (217.740) et le Royaume-Uni (127.543).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la République tchèque.

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

( Avec AFP )