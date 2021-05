Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Les représentants des Etats membres de l’UE se sont mis d’accord mercredi pour permettre l’entrée aux voyageurs de pays tiers ayant reçu les doses nécessaires de vaccins anti-Covid autorisés au niveau européen, a-t-on appris de sources européennes.

Les ambassadeurs des 27 ont approuvé cette recommandation proposée par la Commission européenne, qui n’est toutefois pas contraignante pour les Etats.

Ils se sont également mis d’accord pour instaurer un mécanisme d’urgence coordonné afin de suspendre rapidement les arrivées d’un pays tiers en cas de détérioration de la situation sanitaire due à l’apparition de variants.

Les Français savourent mercredi la réouverture – avec jauge – des terrasses des cafés et restaurants ainsi que des musées, cinémas, théâtres et commerces “non essentiels”, après plus de six mois de vie au ralenti.

Le couvre-feu est lui retardé à 21H00.

Le président français Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex ont pris un très médiatique café en terrasse pour illustrer, selon le chef de l’Etat, “un petit moment de liberté retrouvée“.

On peut espérer “tourner la page du Covid” en “novembre ou décembre“, si de nouveaux variants qui contournent la vaccination n’ont pas émergé d’ici là, a estimé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Le retour à la vie normale va encore plus loin en Autriche, où restaurants, hôtels et lieux de culture rouvrent totalement mercredi.

Il faudra cependant montrer patte blanche à l’entrée des différents lieux, en effectuant un test sur place quand ce sera possible ou en présentant un résultat négatif, une preuve de vaccination ou d’anticorps.

A compter de ce mercredi les personnes vaccinées peuvent ne plus porter le masque dans l’Etat de New York, même en intérieur.

Les principales organisations de l’industrie pharmaceutique ont exhorté mercredi à “intensifier un partage responsable des doses” de vaccins contre le Covid-19 dans le monde, estimant que la production sera suffisante pour “vacciner la population adulte mondiale” d’ici la fin de l’année.

L’Inde a enregistré mercredi un nouveau record de 4.529 décès dus au Covid-19 en 24 heures, toujours sous l’effet d’une violente deuxième vague épidémique, tandis que que le nombre de nouvelles contaminations tendait à diminuer.

Taïwan a relevé à 3 le niveau de son alerte sanitaire en raison d’une flambée des contaminations, synonyme notamment de port du masque obligatoire à l’extérieur, fermeture des salles de spectacles, bibliothèques et installations sportives.

Quelque 267 nouvelles contaminations locales ont été recensées mercredi, portant le total sur cinq jours à plus de 1.200.

Un éventuel passage au niveau 4 de l’alerte sanitaire entraînerait un confinement généralisé.

La pandémie a fait au moins 3.406.803 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 10H00 GMT.

Après les États-Unis (587.219), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (439.050), l’Inde (283.248), le Mexique (220.746), et le Royaume-Uni (127.691).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.

Au moins 75% des résidents du village olympique des Jeux de Tokyo “ont déjà été vaccinés ou ont prévu de le faire” avant les JO, a rassuré mercredi le président du CIO Thomas Bach, quand le Japon craint les risques sanitaires qu’ils font peser sur le pays.

( Avec AFP )