Coronavirus : le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

L’évolution de l’épidémie suscite désormais une “grave inquiétude” dans 23 pays de l’Union européenne, ainsi qu’au Royaume-Uni, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Tous les pays de l’UE à l’exception de la Finlande, Chypre, l’Estonie et la Grèce entrent désormais dans cette catégorie, contre sept il y a un mois, précise-t-il.

Avec l’élargissement du couvre-feu en France et en Italie, les reconfinements de l’Irlande, du Pays de Galles et de villes portugaises, l’Europe, qui comptabilise déjà plus de 258.000 décès et plus de 8,2 millions de cas, se referme encore un peu plus face à la deuxième vague du Covid-19.

Le Premier ministre polonais a annoncé vendredi que tout le pays allait passer en “zone rouge”, avec des fermetures partielles des écoles primaires et des restaurants.

En France le couvre-feu sera étendu samedi à 38 nouveaux départements et à la Polynésie, soit 46 millions de Français, pour faire face à une circulation du virus “extrêmement élevée”.

Des millions de Britanniques se voient imposer vendredi des restrictions locales durcies.

Le “nombre réel” de personnes infectées par le Covid-19 en Espagne depuis le début de la pandémie “dépasse les trois millions”, a affirmé le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

Si l’Espagne a officiellement dépassé cette semaine le cap du million de cas, “le nombre réel de personnes infectées dépasse déjà les trois millions”, a-t-il ajouté, expliquant cette différence par une proportion de personnes positives détectées très faible au début de la pandémie.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.139.406 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 11h00 GMT.

Plus de 41,7 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 223.059 décès, suivi par le Brésil (155.900 morts), l’Inde (117.306), le Mexique (87.894) et le Royaume-Uni (44.347).

L’évolution du produit intérieur brut (PIB) français risque de repartir à la baisse au dernier trimestre du fait de la deuxième vague épidémique et du couvre-feu, a averti le ministre de l’Economie Bruno Le Maire.

Après le fort rebond de l’économie française au troisième trimestre, porté par le déconfinement, le contexte s’est considérablement dégradé depuis la rentrée.

Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) a par exemple perdu plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année.

Deux autres hauts responsables palestiniens basés en Cisjordanie, un ministre et un membre du comité central de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), ont été testés positifs après le négociateur en chef des Palestiniens Saëb Erakat, hospitalisé dans un état “critique”, a indiqué l’un d’eux à l’AFP.

Le ministre tchèque de la Santé s’est retrouvé vendredi sous le feu des critiques après avoir été surpris par un phototographe en train de sortir d’un restaurant qui aurait dû être fermé en vertu des restrictions anti-Covid imposées par sa propre administration.

Roman Prymula a également ignoré l’obligation de porter un masque en montant dans sa voiture avec chauffeur.

La fréquentation de la célèbre Tour Eiffel à Paris “a baissé de 80% par rapport à 2019”, selon la Société qui l’exploite (SETE).

( Avec AFP )