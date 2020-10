Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

“Il faut s’attendre à des décisions difficiles”, a prévenu mardi le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, alors qu’on dénombre plus de 35.000 morts en France.

Le nouveau tour de vis pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 sera présenté mercredi soir par Emmanuel Macron lors d’une allocution télévisée.

Face à une situation “critique”, “deux hypothèses” sont sur la table, selon le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy: “couvre-feu plus massif” ou “confinement”.

A l’instar de la France, l’Allemagne se prépare à “durcir” son dispositif pour tenter d’endiguer la deuxième vague.

En Suède, les habitants du sud du pays sont désormais invités à limiter les contacts et éviter transports publics et lieux clos.

Les rassemblements anti-restrictions sont désormais quotidiens en Italie. Des milliers de personnes ont manifesté lundi soir dans plusieurs villes italiennes contre la fermeture des restaurants et des bars à partir de 18 heures et de tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois.

Des incidents violents se sont notamment produits à Milan et Turin, les deux grandes villes du nord du pays, où la police anti-émeute a été déployée et a riposté à coups de tirs de lacrymogènes.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.160.768 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi mardi par l’AFP à partir de sources officielles.

Plus de 43.516.870 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 225.739 décès, suivi par le Brésil avec 157.397 morts, l’Inde avec 119.502 morts, le Mexique avec 89.171 morts, et le Royaume-Uni avec 44.998 morts.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, à l’isolement depuis samedi après des cas suspects de Covid-19 dans son entourage, a été admis dans un hôpital militaire d’Alger, mais “son état de santé n’inspire aucune inquiétude”, selon la présidence.

Le Premier ministre du Québec a annoncé un prolongement des mesures restrictives dans les zones en “alerte rouge”, dont les régions de Montréal et Québec, pour quatre semaines supplémentaires.

Depuis le 1er octobre, les Québécois ont été appelés à ne pas recevoir d’invités à leur domicile. Les bars, restaurants, cinémas, musées et bibliothèques notamment devaient être fermés jusqu’au 28 octobre dans plusieurs régions, passées au seuil d’alerte rouge.

Toutes les réunions physiques qui étaient prévues mardi au siège de l’ONU à New York ont été annulées après la découverte de cinq cas d’infections au Covid-19 dans une mission diplomatique d’un Etat membre.

Melbourne n’a enregistré mardi aucun nouveau cas de coronavirus, pour la deuxième journée consécutive, alors que la deuxième plus grande ville d’Australie s’apprête à mettre fin à trois mois de confinement.

A partir de minuit, dans la nuit de mardi à mercredi, les habitants pourront à nouveau se rendre chez d’autres personnes, dans un rayon de 25 kilomètres autour de chez eux.

Les Bourses européennes ont connu mardi leur deuxième séance de forte baisse dans un contexte de contaminations accrues au Covid-19 susceptibles d’engendrer de fortes restrictions de déplacements à travers le continent.

Avec AFP