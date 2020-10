Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Face à l’aggravation de l’épidémie en France, le président Emmanuel Macron doit décider et annoncer mercredi à 20H00 de nouvelles restrictions qui pourraient aller jusqu’à un reconfinement du pays, peut-être moins strict qu’au printemps.

L’Allemagne envisage elle aussi de futures mesures drastiques, avec fermeture pour un mois des bars, restaurants et installations sportives et culturelles, selon des propositions du gouvernement de la chancelière Angela Merkel, qui doivent être discutées mercredi avec les régions.

L’Iran a enregistré la mort de 415 personnes en 24 heures à cause du nouveau coronavirus, dépassant le record atteint la veille dans le pays le plus touché par la pandémie au Moyen-Orient, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Le Canada, en pleine deuxième vague de coronavirus, a franchi mardi soir le cap des 10.000 morts, selon les chiffres officiels compilés par plusieurs chaînes de télévision.

Plus de 90% des morts étaient recensées dans les deux plus grandes provinces du pays, l’Ontario et surtout le Québec, épicentre de la pandémie depuis qu’elle a éclaté au Canada en mars dernier.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.168.750 morts dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP mercredi à 11H00 GMT à partir de sources officielles.

Plus de 44.056.470 cas d’infections ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 226.723 décès, suivi par le Brésil avec 157.946 morts, l’Inde avec 120.010 morts, le Mexique avec 89.814 morts, et le Royaume-Uni avec 45.365 morts.

La Belgique, devenue le pays du monde où le coronavirus circule le plus intensément lors de la deuxième vague, comptait mercredi 5.554 malades hospitalisés, très près du pic enregistré le 6 avril (5.759), selon les données de l’institut belge de santé publique Sciensano.

Cafés et restaurants sont fermés en Belgique depuis le 19 octobre, et un couvre-feu est imposé de 22h00 à 6h00 dans deux des trois régions du pays. Il est interdit de se réunir à plus de quatre, même à l’extérieur. Un nouveau durcissement des restrictions pourrait être annoncé vendredi.

Après plus de trois mois de fermeture contrainte par la deuxième vague épidémique, les commerçants de Melbourne ont rouvert mercredi leurs boutiques et restaurants aux quelques 5 millions d’habitants de la deuxième ville d’Australie.

Les salons de beauté ont également été autorisés à lever leur rideau, mais les salles de sport devront encore attendre jusqu’au 8 novembre. C’est à cette même date que les habitants de la capitale de l’Etat de Victoria pourront sortir d’un rayon de 25 km autour de l’agglomération.

Boeing, toujours sous pression de la pandémie et de la crise du 737 MAX, a annoncé mercredi qu’il allait supprimer 7.000 emplois supplémentaires d’ici fin 2021, ce qui va faire passer au total le nombre d’employés à 130.000 contre 160.000 en début d’année.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est placé en quarantaine après avoir appris qu’un convive à un dîner de charité auquel il participait a été testé positif au coronavirus, a annoncé mercredi la présidence.

( Avec AFP )