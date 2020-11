Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Le laboratoire britannique AstraZeneca, associé à l’université d’Oxford, a développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas, selon les résultats intermédiaires des essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil.

Ces résultats semblent pour l’heure moins probants que ceux de ses concurrents Pfizer/BioNTech ou Moderna, dont l’efficacité dépasse les 90%, mais la formule britannique a l’avantage d’utiliser une technologie plus traditionnelle, rendant son futur vaccin moins coûteux et plus facile à stocker puisqu’il n’a pas besoin d’être conservé à très basse température.

L’Agence européenne des médicaments (EMA) pourrait approuver les premiers vaccins contre le Covid-19 d’ici la fin de l’année ou début 2021, indique lundi cet organisme chargé d’autoriser et contrôler les médicaments dans l’Union européenne. Le feu vert final, donné par la Commission européenne, permet à des laboratoires de commercialiser leur médicament dans toute l’UE.

L’EMA a mis sur pied une procédure accélérée, qui lui permet d’examiner les données de sécurité et d’efficacité des vaccins au fur et à mesure de leur parution, avant même qu’une demande formelle d’autorisation soit déposée par le fabricant. Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech et Moderna sont les trois projets de vaccin soumis à cet “examen continu”.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.388.590 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 256.798 décès, suivis par le Brésil (169.183 morts), l’Inde (133.738 morts), le Mexique (101.676 morts) et le Royaume-Uni (55.024 morts).

Le géant agroalimentaire français Danone, dont les ventes sont malmenées par la pandémie de Covid-19, a annoncé vouloir supprimer jusqu’à 2.000 postes administratifs dans ses sièges, dont “400 à 500” en France, afin de “simplifier” son organisation, renouer avec la croissance et améliorer sa rentabilité.

La multinationale de 100.000 salariés escompte “une baisse de ses frais généraux et d’administration de 700 millions d’euros, représentant environ 20% des coûts de structure de l’entreprise”.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va détailler lundi son plan de restrictions locales contre le nouveau coronavirus qui remplacera le confinement en Angleterre début décembre et s’appuiera sur le déploiement d’un dépistage de masse.

Selon les médias, le dirigeant conservateur annoncera devant les députés la réouverture des magasins non essentiels, pubs et restaurants à partir du 3 décembre, un coup de pouce pour l’économie, très fragilisée par la pandémie, durant cette période généralement faste menant à Noël.

