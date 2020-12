Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Plus de 20 millions de personnes vivant en Californie du Sud entrent ce lundi en confinement pour trois semaines. Les habitants sont appelés à rester chez eux, la plupart des bureaux sont fermés et les réunions de personnes de foyers différents interdites.

Quelque 85% des lits en unités de soins intensifs sont occupés dans la zone.

Donald Trump a annoncé dimanche que son avocat personnel Rudy Giuliani était positif au Covid-19. M. Giuliani, 76 ans, aurait été hospitalisé à Washington, selon le New York Times et la chaîne ABC.

Depuis un mois, l’ancien maire de New York sillonnait les Etats-Unis, sans masque, pour contester la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle du 3 novembre. “Je reçois de très bons soins et je me sens bien”, a-t-il tweeté dimanche.

Les exportations de la Chine ont bondi de 21,1% sur un an en novembre, portées notamment par la forte demande en produits médicaux. Il s’agit de la plus forte hausse en pourcentage des exportations chinoises depuis le début de 2018.

Résultat : la balance commerciale chinoise a connu le mois dernier un excédent record de 75,42 milliards de dollars, sa meilleure performance depuis le début des statistiques… il y a près de 40 ans.

La pandémie a fait plus de 1,53 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP lundi à 11H00 GMT. Quelque 67 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 42,6 millions sont guéris.

Les Etats-Unis comptent le plus de morts (282.324), devant le Brésil (176.941), l’Inde (140.573), le Mexique (109.717), le Royaume-Uni (61.245) et l’Italie (60.078).

L’actrice britannique Helen Mirren met en garde contre les conséquences dévastatrices de la pandémie pour le milieu théâtral, estimant que des comédiens, ouvreurs, costumiers ou encore machinistes risquent de se retrouver sans domicile.

Les personnes travaillant dans le secteur du théâtre “vivent souvent, comme beaucoup de personnes, de paie en paie”, et “quand ces paies ne sont pas là, comme ça a été le cas sur l’année écoulée, c’est très, très, très problématique et je suis sûre que nombre d’entre eux risquent de perdre leur logement”, a estimé la comédienne, Oscar de la meilleur actrice pour son interprétation de la reine Elizabeth II dans le film “The Queen” (2006).

L’édition 2021 du salon aéronautique et de l’espace du Bourget, près de Paris, qui devait se tenir du 21 au 27 juin prochains, est annulée “compte tenu de l’incertitude liée à la crise sanitaire”, annonce l’organisateur.

Cette 54e édition du salon est reportée à juin 2023.

