Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Le Royaume-Uni a lancé mardi sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental.

Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech, près d’une semaine après le feu vert donné à son déploiement dans le pays le plus endeuillé d’Europe avec près de 61.500 morts.

La majorité de la population devra toutefois attendre 2021, priorité étant donnée aux résidents et personnel des maisons de retraite, suivis ensuite par les soignants et les plus de 80 ans.

La Californie qui fait face à un troisième rebond de l’épidémie, a réinstauré un confinement dans le sud de l’Etat.

Plus de 20 millions de personnes vivant en Californie du Sud sont soumises à un confinement depuis lundi pour alléger la pression sur les hôpitaux risquant d’être submergés par l’afflux de malades du Covid-19.

Pour sa part, la ville de New York a rouvert lundi les écoles élémentaires publiques, mais les autorités pourraient décider d’une nouvelle fermeture des salles de restaurants en raison d’une lente remontée de l’épidémie.

La cheffe de l’exécutif hongkongais a annoncé mardi une série de nouvelles restrictions, comprenant notamment la fermeture des restaurants le soir, ainsi que la fermeture totale des salles de sport, des salons de beauté et de massage. Les fonctionnaires sont invités à travailler depuis chez eux.

La pandémie a fait au moins 1.545.320 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Quelque 67,5 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 283.746 décès pour 14.955.025 cas recensés. Ils sont suivis par le Brésil (177.317 décès), l’Inde (140.958), le Mexique (110.074) et le Royaume-Uni (61.434).

Le Produit intérieur brut de l’Afrique du Sud a rebondi de 66,1% au troisième trimestre 2020 en rythme annualisé, après s’être effondré de 51% au deuxième trimestre, a annoncé mardi l’agence de statistiques du pays.

L’agence a estimé que ce rebond était “largement le résultat de l’allègement des restrictions liées au confinement”.

Le gouvernement japonais a dévoilé mardi un nouveau plan d’aide à l’économie nippone de 584 milliards d’euros (73.600 milliards de yens) pour financer des mesures sanitaires et sociales liées à la pandémie, mais aussi à des projets de développement des technologies vertes.

Cinquante-et-un candidats vaccins sont actuellement testés sur des humains, 13 étant en dernière phase d’essais, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a estimé lundi que la vaccination ne devait pas être rendue obligatoire, sauf dans des circonstances professionnelles spécifiques.

