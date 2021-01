Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

A la veille du départ de Donald Trump, la cacophonie règne à Washington entre les deux camps présidentiels.

Le président sortant a annoncé la prochaine réouverture des frontières américaines aux ressortissants européens de l’espace Schengen, aux Britanniques, Irlandais ainsi qu’aux Brésiliens à compter du 26 janvier, mais il a été aussitôt contredit par la porte-parole du président élu Joe Biden.

“Ce n’est pas le moment de lever les restrictions sur les déplacements internationaux”, a déclaré sur Twitter Jen Psaki, qui doit devenir la porte-parole de M. Biden. Donald Trump avait fermé les frontières avec ces pays en 2020 pour ralentir la progression de la pandémie.

Deux premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés mardi parmi les joueurs de l’Open d’Australie, portant à sept le nombre de contaminations détectées au total parmi le millier de personnes arrivées spécialement la semaine dernière par vols charters sur l’île-continent.

La tenue de ce prestigieux tournoi du Grand Chelem, qui doit débuter le 8 février avec trois semaines de retard, a impliqué une énorme organisation logistique pour permettre la venue des joueurs dans un pays qui a jusqu’à présent réussi tant bien que mal à contrôler l’épidémie.

L’épidémie de Covid-19 a réduit de plusieurs mois l’espérance de vie en France, a indiqué mardi l’Insee dans son bilan démographique 2020.

L’espérance de vie à la naissance atteint 85,2 ans pour les femmes (en baisse de quasiment cinq mois) et 79,2 ans pour les hommes (en baisse de six mois), soit un recul bien plus net que celui observé en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale.

Des centaines de milliers de procès sont en attente en Angleterre et au Pays de Galles, un embouteillage judiciaire “sans précédent” aggravé par la pandémie, ont dénoncé mardi quatre hauts fonctionnaires.

De son côté, le patronat britannique a pressé le gouvernement d’aider davantage et sans tarder les entreprises menacées dans leur survie par la crise sanitaire, en plaidant pour une extension du chômage partiel et des coups de pouce fiscaux.

La Chine construit depuis le 13 janvier un énorme centre de quarantaine à Shijiazhuang, chef-lieu de la province du Hebei (Nord), destiné à lutter contre un foyer de Covid à 300 km au Sud de Pékin.

Des centaines d’ouvriers, qui se relaient 24 heures sur 24, s’activent afin d’assembler en quelques jours le centre qui pourra accueillir plus de 4.000 cas contacts.

La capitale du Rwanda, Kigali, est à nouveau confinée depuis mardi en raison d’une augmentation des infections au coronavirus dans ce pays qui a été l’un des plus stricts du continent face à l’épidémie.

Le gouvernement du président Paul Kagame a annoncé lundi soir interdire tous les “mouvements inutiles” dans et en dehors de la capitale pour une durée de 15 jours. Ce pays de 12 millions d’habitants a recensé environ 11.500 cas et près de 150 morts depuis le début de l’épidémie.

La capitale colombienne sera à nouveau sous couvre-feu nocturne à partir de mardi et en confinement total le weekend prochain pour la troisième fois consécutive, face à la hausse des cas qui menace de submerger les hôpitaux de Bogota.

La pandémie a fait plus de 2.041.289 morts dans le monde et plus de 95.476.360 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 399.000 décès, suivis par le Brésil (210.299 morts), l’Inde (152.556 morts), le Mexique (141.248), et le Royaume-Uni (89.860).

