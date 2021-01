Coronavirus : le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Prenant l’exact contrepied de Donald Trump, la nouvelle administration américaine a fait son grand retour jeudi à l’OMS, l’assurant de son soutien financier et saluant son rôle de chef de file dans la lutte contre la pandémie.

Parallèlement, Joe Biden devait consacrer la première journée pleine de son mandat au combat contre le Covid-19 et signer dix décrets ou directives pour accélérer les campagnes de vaccination et de dépistage. Le nouveau président américain a notamment pris un décret pour rendre obligatoire le port du masque dans les bâtiments fédéraux.

Riposte aux nouveaux variants du coronavirus, accélération de la vaccination, mise en place d’un certificat commun : les Vingt-Sept se retrouvent jeudi soir pour un sommet par visioconférence. Ce 9e rendez-vous virtuel de l’UE sur la crise sanitaire se déroule au moment où plusieurs pays, comme l’Allemagne, durcissent leurs mesures pour contrer la propagation des variants plus contagieux.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé un assouplissement dès vendredi des mesures contre le coronavirus, arguant du succès de la campagne de vaccination, désormais étendue à toutes les catégories de population.

Parmi les mesures annoncées figurent la réouverture des collèges, des jardins d’enfants, des écoles de sport, des musées et des bibliothèques ou encore la hausse de la jauge du public autorisé dans les théâtres ou les cinémas.

La Banque mondiale a annoncé qu’elle allait mener, d’ici au début du mois de février, une opération de fourniture de vaccins contre le Covid-19 au Liban qui fait face à une augmentation sans précédent du nombre des cas. Un financement de 34 millions de dollars permettra de fournir des vaccins à plus de deux millions de personnes.

Un quartier d’habitation du centre de Shanghaï était en cours d’évacuation jeudi après la découverte d’au moins trois cas de Covid-19. Cette mégalopole, qui compte plus de 25 millions d’habitants, n’avait plus fait état de contaminations locales par le virus depuis le 9 novembre.

La Chine fait face ces dernières semaines à une résurgence épidémique limitée, notamment à Pékin. Elle a annoncé jeudi la suspension pour deux semaines des vols d’Air France entre Paris et Tianjin, près de la capitale chinoise, à la suite de la découverte de cinq cas de Covid-19 à l’arrivée d’un avion.

Le Premier ministre mongol Khurelsukh Ukhnaa a démissionné au lendemain d’une manifestation dans les rues de la capitale Oulan-Bator pour dénoncer le traitement d’une jeune mère malade du Covid-19 et de son nouveau-né.

La Mongolie est très peu touchée par l’épidémie mais l’émergence en novembre des premiers cas de transmissions locales a entraîné des confinements et d’autres mesures impopulaires.

La pandémie a fait plus de 2,075 millions de morts dans le monde et plus de 96,8 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (406.162), suivis par le Brésil (212.831), l’Inde (152.869), le Mexique (144.371) et le Royaume-Uni (93.290).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

( Avec AFP )