Coronavirus : le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Joe Biden va s’attaquer vendredi à l’un des effets les plus visibles de la crise économique provoquée par la pandémie en promettant une aide immédiate aux millions d’Américains sans emploi qui ont faim et se pressent dans les banques alimentaires.

Des milliers d’habitants d’un des quartiers les plus pauvres et densément peuplés de Hong Kong seront contraints dans la nuit de vendredi à samedi de rester chez eux dans le cadre du premier confinement ordonné depuis le début de la pandémie, en attendant d’être testés.

Pékin a lancé vendredi un dépistage massif de ses habitants après quelques cas de Covid, dont certains liés au variant anglais, entraînant d’impressionnantes files d’attente.

Le gouvernement japonais a approuvé vendredi deux projets de loi pour renforcer l’efficacité des restrictions.

Ces projets de loi, dont le Premier ministre Yoshihide Suga a appelé le Parlement à débattre “promptement”, prévoient des peines d’emprisonnement allant jusqu’à un an pour les personnes positives mais refusant d’être hospitalisées, mesure “excessive” selon l’opposition.

Ils fixent également des amendes allant jusqu’à 500.000 yens (près de 4.000 euros) pour les bars et restaurants refusant de fermer à 20H00, comme recommandé dans le cadre de l’état d’urgence.

Les pays les plus défavorisés pourront accéder plus facilement à des tests antigéniques rapides, à la moitié du prix actuel, a annoncé Unitaid vendredi.

Au moins 56,7 millions de doses de vaccins antiCovid-19 ont été administrées dans au moins 63 pays ou territoires, selon un comptage de l’AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Douze pays concentrent plus de 90% des doses injectées.

Israël est le plus avancé avec 28% de sa population qui a déjà reçu au moins une dose. En volume, les Etats-Unis sont en tête : au moins 17,5 millions de doses administrées à 4,5% de la population.

La Hongrie a conclu un accord pour acheter de “larges quantités” du vaccin russe Spoutnik V, pas encore autorisé par les autorités sanitaires européennes.

La pandémie a fait plus de 2,09 millions de morts dans le monde et plus de 97,4 millions de cas de contamination ont été diagnostiqués, selon un bilan établi vendredi par l’AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (410.378), suivis par le Brésil (214.147), l’Inde (153.032), le Mexique (146.174) et le Royaume-Uni (95.829).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

En Allemagne, le nombre de décès provoqués par le coronavirus a franchi vendredi le seuil des 50.000, selon l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

La sortie du prochain volet des aventures de James Bond, “No Time To Die” (“Mourir peut attendre”), est encore repoussée, au 8 octobre 2021.

Le célèbre cascadeur français Rémy Julienne, qui a participé notamment à plusieurs James Bond, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi des suites du Covid-19.

L’entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane est positif au Covid-19, a annoncé le club vendredi.

Le Premier ministre japonais et les organisateurs des JO de Tokyo, reportés l’an dernier en raison de la pandémie, ont réaffirmé vendredi leur intention de les tenir cet été, malgré des informations selon lesquelles le gouvernement nippon y aurait secrètement renoncé.

