Coronavirus: le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson est recommandé même dans les pays où circulent les variants du coronavirus plus contagieux, ont indiqué mercredi les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a appelé mercredi à rester calme et continuer le déploiement du vaccin d’AstraZeneca, assurant qu’il n’y avait pas de preuves qu’il provoque la formation de caillots sanguins.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a averti mercredi que la vague actuelle de contaminations allait s’amplifier dans les prochaines semaines, et a imploré AstraZeneca de livrer en urgence à l’archipel un million de doses de son vaccin.

L’Australie a demandé mercredi à AstraZeneca et à l’Union européenne d’avoir accès en urgence à un million de doses du vaccin qu’elle a achetées pour les fournir à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui ont été bloquées par l’Italie.

Les Palestiniens ont reçu mercredi leur première livraison de vaccins anticoronavirus du dispositif Covax destiné aux régions défavorisées.

Un an jour pour jour après le premier confinement en France, le président Emmanuel Macron doit trancher mercredi face à la “troisième vague” de l’épidémie et une vaccination freinée par les doutes sur AstraZeneca.

Le Premier ministre Jean Castex a préparé les esprits mardi, déclarant que “le moment est venu pour envisager des dispositions” pour la région parisienne. Plusieurs agglomérations françaises sont déjà confinées le week-end.

Les Philippines vont fermer leurs frontières aux étrangers à partir de samedi et réduire le nombre de leurs ressortissants autorisés à entrer dans le pays, en raison d’une recrudescence des cas d’infections.

La pandémie a fait plus de 2,67 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (536.922), suivis par le Brésil (282.127) et le Mexique (195.119), l’Inde (159.044) et le Royaume-Uni (125.690).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

La pandémie pourrait avoir indirectement contribué à augmenter la mortalité infantile en Asie du Sud en 2020, avec 228.000 décès d’enfants supplémentaires, ainsi que 11.000 décès maternels et 3,5 millions de grossesses non désirées, selon une étude commandée par l’Unicef.

( Avec AFP )