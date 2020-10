Coronavirus : l’Europe totalise “la plus grande proportion” des nouveaux cas dans le monde

Pour la deuxième semaine consécutive, la région européenne représente la plus grande proportion de nouveaux cas de coronavirus signalés dans le monde, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Le nombre de nouveaux cas et de décès signalés dans la région européenne augmente de manière exponentielle, avec une hausse respective de 36% et 37% des cas et des décès par rapport à la semaine précédente », souligne l’agence onusienne dans son dernier bulletin humanitaire, publié mercredi. Il s’agit du plus fort pourcentage d’augmentation signalé en une seule semaine dans la région.

Avec plus de 1,3 million de nouveaux cas signalés la semaine dernière, cette vaste région, qui comprend 46 pays à l’OMS, contribue ainsi à près de la moitié de tous les nouveaux cas signalés cette semaine dans le monde, précise l’organisation.

De même, le nombre de décès continue d’accroitre dans la région avec une hausse de plus d’un tier par rapport à la semaine dernière. “Avec près de 11.700 décès signalés au cours des 7 derniers jours, cela représentant près d’un tiers de tous les nouveaux décès dans le monde”, fait observer la même source, notant que “bien que le nombre de décès augmente progressivement, la proportion de décès par rapport aux cas reste relativement faible, par rapport au printemps dernier”.

La même source précise que la France a enregistré le plus grand nombre de nouveaux cas en Europe.

Si la situation est très inquiétante en Europe, une baisse des cas et des décès a continué à être signalée dans la région de l’Asie du Sud-Est, tandis que la région du Pacifique occidental a enregistré une légère baisse des nouveaux cas et des décès au cours des 7 derniers jours.

L’OMS a également constaté une légère hausse du nombre de nouveaux cas, notamment dans la région de la Méditerranée orientale et celle des Amériques.

S’agissant des Etats-Unis, l’OMS illustre ces données préoccupantes en comparant deux dates. Le nombre de nouveaux cas hebdomadaires était de 240.000 cas à la semaine du 7 septembre. Il a désormais atteint plus de 400.000 cas confirmés la semaine dernière, relève l’agence onusienne.

Dans la région Afrique de l’OMS, il y a eu 32.000 nouveaux cas et 800 nouveaux décès au cours de la semaine écoulée. Cela représente environ 1% des nouveaux cas et 2% des nouveaux décès dans le monde, ajoute le communiqué.

( Avec MAP )