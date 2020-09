Coronavirus: l’Inde franchit la barre des 6 millions de cas

L’Inde a franchi lundi la barre des six millions de cas de coronavirus officiellement répertoriés, a annoncé le ministère indien de la Santé.

Avec 6,1 millions de cas, l’Inde pourrait dans les prochaines semaines dépasser les Etats-Unis (7,2 millions) pour devenir le pays au monde comptant le plus d’infections recensées.

L’Inde est un des pays qui préoccupent le plus les experts, en raison de sa très forte population -1,3 milliard d’habitants- et du fait qu’elle compte certaines des villes les plus densément peuplées au monde, avec un système de santé fragile.

Le pays enregistre officiellement 80.000 à 90.000 nouveaux cas chaque jour, les plus fortes progressions dans le monde depuis plusieurs semaines.

En ce qui concerne les décès, l’Inde enregistre un taux bien inférieur à ceux d’autres pays parmi les plus touchés. Elle compte officiellement près de 100.000 décès depuis le début de la pandémie alors que les Etats-Unis, avec en gros un quart de sa population, en recensent 205.000. Le Brésil en décompte 140.000.

Dimanche, le Premier ministre Narendra Modi a appelé la population à continuer de porter le masque à l’extérieur.

Avec AFP