Coronavirus : plus de 10.000 morts dans le monde en 24h

Plus de 10.000 nouveaux décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés dans le monde mercredi, au moment où l’Europe et les Etats-Unis sont confrontés à une nouvelle vague de la pandémie, selon le comptage réalisé par l’AFP jeudi à 11H00 GMT.

Hors corrections et rattrapages de bilans annoncés par les Etats et les territoires, c’est la première fois depuis le début de la pandémie que le chiffre symbolique de 10.000 décès annoncés en 24h est atteint.

Près de la moitié (4.961) de ces décès (10.010) ont été annoncés en Europe, 1.868 en Amérique latine et aux Caraïbes, et 1.330 autres aux États-Unis, pays ayant enregistré le plus de décès en 24h.

Ces sept derniers jours, 18 pays, dont 11 européens, ont enregistré en moyenne plus de 100 décès quotidiens. Les pays ayant compté le plus de morts sont les Etats-Unis (1.038 par jour en moyenne), l’Inde (566) et la France (552).

L’Europe est depuis plusieurs semaines la région qui déclare le plus grand nombre de décès. Sur les sept derniers jours, plus de 4.000 morts du Covid-19 ont été recensés quotidiennement dans les 52 pays de la région, un chiffre 25% supérieur à celui de la semaine précédente.

Parmi les pays ayant enregistré plus de 700 morts en une semaine, le nombre de décès a le plus progressé en Italie avec 3.189 décès ces sept derniers jours contre 1.859 la semaine précédente, soit une augmentation de 72%. Suivent l’Allemagne (955, +52%), la Pologne (2.330, +43%), la France (3.861, +34%) et la Belgique (1.435, +32%).

