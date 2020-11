Coronavirus : plus de 1,3 million de décès dans le monde

Plus de 1,3 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 09h30 GMT.

Au total, au moins 1.303.783 morts, pour 53.380.442 cas, ont été déclarés.

Près d’un décès sur cinq a eu lieu aux États-Unis, le pays le plus endeuillé au monde avec 244.345 morts pour 10.739.614 cas. Suivent le Brésil avec 164.737 décès et 5.810.652 cas, l’Inde (129.188 morts, 8.773.479 cas), le Mexique (97.624, 997.393) et le Royaume-Uni (51.304, 1.317.496).

