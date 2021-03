Côte d’Ivoire : Série d’événements au profit de la diaspora marocaine

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger (MRE) organisera, samedi et dimanche à Abidjan, une série d’événements et de rencontres au profit de la diaspora marocaine établie en Côte d’Ivoire.

Il s’agit du premier “guichet unique mobile au service des Marocains du monde” en Afrique, d’une Rencontre d’échanges avec les MRE de Côte d’Ivoire, en plus de l’organisation, en virtuel depuis Abidjan, du “1er Forum des compétences marocaines en Afrique”.

Le guichet unique mobile sera organisé lors d’une visite de travail menée par la ministre déléguée chargée des MRE, Nezha El Ouafi, avec la participation des représentants de 14 ministères et départements nationaux.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre du rapprochement d’un certain nombre de services aux Marocains de Côte d’Ivoire, en raison de la crise sanitaire qui a réduit la mobilité, vise à accompagner et à suivre de près la situation des Marocains établis dans ce pays, à faire connaître les différents nouveaux services qui leur sont destinés par les départements et institutions nationales concernés par les affaires de MRE, surtout après leur mise en conformité avec les besoins et les attentes de cette catégorie d’usagers

Concernant la rencontre avec les MRE, l’objectif est de présenter les actions en faveur de la diaspora marocaine, offertes par les différents départements publics et d’instiller un échange pour recueillir les doléances et aspirations des Marocains de Côte d’Ivoire.

S’agissant du 1er Forum des compétences marocaines résidant en Afrique, il se tiendra sous thème “les compétences marocaines résidant en Afrique au service du développement du continent”.

Ce forum, qui aura lieu en vidéoconférence, eu égard aux circonstances sanitaires actuelles, a pour objectifs de valoriser la contribution des compétences marocaines résident en Afrique au développement du continent à travers l’expertise, le transfert du savoir-faire et l’investissement.

Il s’agit, également, d’inciter ces compétences à s’organiser en réseaux géographiques et thématiques afin de faciliter la mise en relation avec les différents partenaires marocains.

Avec MAP