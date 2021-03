Coup d’envoi de la 7è édition du raid solidaire “Sahraouiya”

Le coup d’envoi officiel de la 7ème édition du raid sportif solidaire au féminin “Sahraouiya” a été donné dimanche à Dakhla.

Organisée par l’association “Lagon Dakhla pour le développement du sport et l’animation culturelle” et le groupe Dakhla Attitude, ce challenge sportif 100% féminin, qui se poursuit jusqu’au 20 mars, réunit cette année des équipes de différentes régions du Maroc, mais également du continent africain et de l’Europe. S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’Association “Lagon Dakhla” et co-organisatrice de “Sahraouiya”, Laila Ouachi, a affirmé dans une déclaration à la MAP que l’édition de cette année se déroule dans des “conditions assez spéciales”, vu le contexte de la pandémie de covid-19, ajoutant que cet événement se tient dans le respect strict des mesures sanitaires imposées.

Cette édition connaît la participation de 35 équipes, venues des différentes régions du Maroc, de pays africains et de l’Europe, a précisé Mme Ouachi, notant que les participantes “iront tout au long de la compétition à la découverte de la ville extraordinaire de Dakhla, afin de soutenir les causes de la solidarité et l’empathie”. Elle a relevé, à cet égard, que Sahraouiya contribue encore plus au rayonnement de la belle ville de Dakhla et vise à soutenir des associations qui viennent en aide aux femmes et à l’enfance, notamment “Solidarité féminine” et “Ruban rose”. “Ce sont des femmes venues de divers horizons pour une seule et même cause : le dépassement de soi et la solidarité féminine”, a-t-elle fait valoir, indiquant que cette expérience “se passe dans une très bonne ambiance et marquera à jamais les esprits des participantes”. Initié sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le raid “Sahraouiya” s’inscrit dans la continuité de la promotion des valeurs de solidarité, à travers une compétition qui marque toutes celles qui en vivent l’expérience.

Avec MAP