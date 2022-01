Coupe de France: Le PSG privé de douze joueurs pour son déplacement à Vannes

Le Paris Saint-Germain sera privé de 12 joueurs dont cinq en raison d’une contamination au Covid-19, pour son déplacement à Vannes pour le match, lundi soir, des 16es de finale de la Coupe de France, rapportent les médias sportifs de l’hexagone.

Après Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala, Danilo Pereira a rejoint la liste des joueurs contaminés par le Covid-19 de l’effectif parisien.

Le milieu portugais ne fait plus partie du groupe des 23 retenu par Mauricio Pochettino, après avoir été testé positif au Coronavirus, dimanche, précise le club de la capitale dans un communiqué.

Le joueur a été « placé à l’isolement et soumis au protocole » en vigueur.

Plusieurs autres joueurs sont absents chez les Parisiens, dont la star brésilienne Neymar Jr (cheville) et les internationaux retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations à savoir le Marocain Achraf Hakimi et les Sénégalais Abdou Diallo et Idrissa Gueye.

Il s’agit également de Sergio Ramos (suspendu) et de Julian Draxler et Alexandre Letellier qui ne feront pas le déplacement en Bretagne, ajoutent les médias français.

Malgré ces absences, plusieurs stars parisiennes seront présentes dont Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marquinhos ou Marco Verratti.

Layvin Kurzawa, absent depuis le 3 novembre, fait son retour parmi les joueurs retenus au milieu de nombreux jeunes comme El Chadaille Bitshiabu, Sekou Yansané, Xavi Simons, Ismaël Gharbi, Edouard Michut, Denis Franchi ou Lucas Lavallée.

(Avec MAP)