Couvre-feu à Casablanca, et de trois !

C’est officiel, la ville de Casablanca ne mettra pas fin au couvre-feu. Un communiqué du gouvernement vient de tomber, conférant un caractère officiel à la troisième reconduction de cet état pour 14 jours supplémentaires prenant fin le 2 novembre prochain, sauf en cas de nouvelle reconduction.

Concrètement, il est toujours interdit de sortir de 22h à 5h, exception faite du personnel de la sûreté et de la santé publique, ainsi que les employés des secteurs vitaux et sensibles et les transporteurs de marchandises, il est toujours interdit d’entrer ou de sortir de Casablanca sans autorisation spéciale délivrée par les autorités et la fermeture des marchés de proximités à 15h, des cafés à 20h et des restaurants à 21h est toujours maintenue. Une situation qui exaspèrent les Casablancais mais qui se justifie si l’on croit l’équipe d’El Othmani.

En effet, dans son communiqué, le gouvernement précise que cette décision intervient suite aux conclusions des opérations de suivi quotidien et d’évaluation régulière effectuées par les comités de veille et de suivi de la préfecture de Casablanca, et en tenant compte des recommandations de la Commission scientifique et technique sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour faire face à la propagation du coronavirus (Covid-19).

Le gouvernement souligne que les mesures préventives prises auparavant seront maintenues au cours de cette période, appelant les citoyennes et citoyens au strict respect des directives des autorités publiques et des mesures préventives nécessaires dont la distanciation physique, les règles d’hygiène et l’obligation du port du masque.