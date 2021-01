Covid-19 : Arrivée des premières doses du vaccin chinois au Maroc

Le vol AT3087 de la compagnie Royal Air Maroc en provenance de Pékin et à destination de l’aéroport Mohammed V à Casablanca, transportant les 500.000 premières doses du vaccin chinois Sinopharm est arrivé ce matin au Maroc.

Le vol a atterri à 9h38 à l’aéroport de Casablanca avec les premières doses. Le Maroc a déjà démarré la prise de rendez-vous pour les vaccinations après avoir reçu deux millions de doses du vaccin AstraZeneca destinées dans un premier temps au personnes prioritaires, à savoir le personnel médical de plus de 40 ans, le personnel enseignant de plus de 45 ans ainsi que les personnes âgées de plus de 75 ans.