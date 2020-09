Covid-19 : Casablanca sous le joug du couvre-feu nocturne

Il fallait s’y attendre, la décision de reconfiner Casablanca a finalement été prise par le Gouvernement. Comme à son habitude, El Othmani et son équipe ont opté pour un communiqué publié tardivement à quelques heures de l’entrée en vigueur de ses dispositions. Ces dernières concernent surtout la Préfecture de Casablanca qui a enregistré ces dernières 24 heures 773 nouveaux cas de contamination.

Concrètement, le gouvernement annonce une fermeture stricte des frontières de la Préfecture de Casablanca et des différentes voies y menant que ce soit pour y rentrer ou pour en sortir. Seule une autorisation de déplacement exceptionnelle, délivrée par les autorités locales, permet à son porteur de quitter ou d’accéder à la ville.

Tous les établissements d’enseignement de la ville, qu’il s’agisse de primaire, collège, lycée ou supérieur et universitaire seront fermés à partir du lundi 7 septembre. Ces établissements devront donc obligatoirement opter pour l’enseignement à distance.

Un couvre-feu nocturne a également été décrété dans l’ensemble du territoire de la Préfecture et débutera à partir de 22h, et ce jusqu’à 5h du matin. Une exception a été prévue pour les forces de l’ordre et les personnes travaillant dans les secteurs de la santé, les employés des secteurs vitaux et sensibles et du transport de marchandises, à condition de justifier leur travail de nuit.

Le gouvernement a aussi décidé la fermeture des marchés de proximité à 15h, des cafés et des commerces à 20h et les restaurants à 21h.

Le gouvernement appelle les citoyens au respect strict des directives des autorités publiques et des mesures préventives édictées, notamment le port obligatoire du masque de protection, l’hygiène et la distanciation physique dans les espaces publics.