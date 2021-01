Covid-19/Chine : Toujours pas de visas pour les experts de l’OMS

L’équipe d’experts chargés de l’enquête sur l’origine de Covid-19 à Wuhan en Chine, n’a toujours pas reçu les visas nécessaires pour leur déplacement, a annoncé mardi, le Directeur Général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Si le Directeur Général s’est dit déçu de la situation, il a également déclaré lors d’une conférence de presse avoir été en contact « avec de hauts fonctionnaires chinois et j’ai une fois de plus clairement indiqué que la mission est une priorité pour l’OMS et l’équipe internationale ». « On m’a assuré que la Chine allait accélérer la procédure interne pour un déploiement le plus rapide possible ».

La diplomatie chinoise avait annoncé il y a deux semaines la visite de cette mission scientifique en janvier. Une enquête qui a été acceptée par le gouvernement chinois, malgré les accusations de ses détracteurs dont Donald Trump, qui a à plusieurs reprises accusé la Chine d’être la responsable de la pandémie et de manquer de transparence dans la diffusion des informations. L’enquête avait été acceptée, après que l’équipe ait promis de se focaliser uniquement sur l’aspect scientifique.

“La Chine fait aussi tout son possible pour prévenir la pandémie et la maîtriser », a affirmé quant à elle, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying. Il ne s’agit « pas seulement d’une question de visa », a-t-elle assuré, en ajoutant que la Chine et l’OMS poursuivaient les discussions à propos de « la date précise et les modalités de la visite du groupe d’experts ».