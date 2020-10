Covid-19: Création d’une unité spécialisée des tests PCR au Centre de radiologie et d’analyses médicales de la Sûreté nationale à Rabat

Dans le cadre des efforts continus que la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ne cessent de déployer pour soutenir et diversifier les services à caractère social en général et sanitaire en particulier qui sont offerts à l’ensemble de leurs fonctionnaires, une unité spécialisée des tests PCR Covid-19 a été créée au niveau du Centre de radiologie et d’analyses médicales de la Sûreté nationale à Rabat.

Un communiqué conjoint de la DGSN et de la DGST indique que la création de cette unité médicale intervient dans le contexte de renforcer les mesures de précaution adoptées par les services de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire en vue de garantir la sécurité sanitaire de leur personnel et appuyer les mécanismes de protection susceptibles d’éviter la propagation de la pandémie parmi les éléments de la police dans leurs différents services et unités, puisqu’ils sont en première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus.

Avec MAP