COVID-19 : Début des essais de phase 3 du vaccin expérimental américain Novavax

Les essais cliniques du vaccin contre la Covid-19 de la société américaine de biotechnologie Novavax ont commencé aux Etats-Unis et au Mexique, ont annoncé lundi les Instituts nationaux de santé américains (NIH).

Les essais, menés en aléatoire et contrôlés par placebo, recruteront quelque 30.000 personnes dans environ 115 sites aux Etats-Unis et au Mexique. Ils évalueront l’innocuité et l’efficacité du NVX-CoV2373, un vaccin candidat développé par la société de biotechnologie Novavax, Inc.

Les volontaires se verront demander leur consentement éclairé avant leur participation aux essais et seront regroupés en deux : les personnes âgées de 18 à 64 ans et celles âgées de 65 ans et plus, avec pour but d’avoir au moins 25% de tous les bénévoles âgés de 65 ans ou plus.

Selon les NIH, les participants seront suivis de près pour surveiller les effets secondaires potentiels du vaccin et seront invités à fournir des échantillons de sang à des moments précis après chaque injection et au cours des deux années suivantes.

Les scientifiques analyseront les échantillons de sang pour détecter et quantifier les réponses immunitaires au SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19. Novavax dirigera les essais en tant que sponsor réglementaire.

Les essais seront financés par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des Etats-Unis et l’Autorité de recherche avancée et de développement biomédicaux des des Etats-Unis.

