Covid-19: Décès de Rémy Julienne, le plus célèbre cascadeur du cinéma français

Rémy Julienne, le plus célèbre cascadeur du cinéma français, est décédé jeudi soir des suites du coronavirus, à l’âge de 90 ans.

“C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que Rémy nous a quittés dans la nuit du 21 janvier 2021. Hier encore, il avait des projets plein la tête. Son corps nous a quittés mais il restera à jamais dans nos cœurs”, lit-on sur son compte twitter officiel.

Surnommé “le roi de la cascade”, il avait été hospitalisé à Montargis il y a une quinzaine de jours et placé en réanimation, après avoir contracté le Covid-19, selon les médias.

Spécialiste des cascades mécaniques, en camion, voiture, bateau et à moto, son nom est associé aux plus impressionnantes cascades du cinéma français, de La Grande vadrouille à Taxi, en passant par Peur sur la ville ou le Da Vinci Code.

Né en 1930 à Cepoy, dans le Loiret, Rémy Julienne avait commencé sa carrière en 1964, sur le tournage de Fantômas, alors qu’il était champion de France de moto.

Depuis, il a travaillé sur plus de 1.400 productions, dont 400 films, orchestrant les cascades pour des productions françaises, ainsi que pour des films internationaux, dont six James Bond. Il avait réalisé également certaines des scènes les plus spectaculaires tournées par Jean-Paul Belmondo.

( Avec MAP )