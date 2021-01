Covid-19 : Deux millions de doses du vaccin AstraZeneca livrées au Maroc

C’est dans l’après-midi de ce vendredi 22 janvier que le Maroc a reçu son premier lot de vaccin à bord d’un vol de la compagnie Royal Air Maroc en provenance d’Inde et à destination de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca.

Selon l’Ambassade de l’Inde au Maroc « Le premier envoi contenant 2 millions de doses du vaccin Covid-19 «Covishield» développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et produit par le Serum Institute of India (SII), le plus grand producteur mondial des vaccins, a été expédié de l’Inde vers le Maroc aujourd’hui. Le Maroc et le Brésil font partie des premiers pays vers lesquels la première exportation commerciale du vaccin anti-COVID-19 a été autorisée par le gouvernement de l’Inde ». Le démarrage de la campagne de vaccination serait donc imminent et devrait démarrer la semaine prochaine apprend-on auprès de différentes sources médiatiques.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla a, par ailleurs, indiqué, dans une déclaration à l’agence Reuters que l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud devraient être les prochains pays à être livrés.