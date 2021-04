Covid-19: Emmanuel Macron dévoile le calendrier des réouvertures et la fin du couvre feu

Le président Emmanuel Macron a dévoilé, dans un entretien jeudi à plusieurs quotidiens régionaux, le calendrier pour la levée des restrictions et fermetures imposées pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

L’allégement des restrictions commencera par la fin des restrictions sur les déplacements en journée à partir du 3 mai et le retour en classe des élèves des collèges et lycées, a relevé le chef de l’Etat, à la veille de sa prise de parole télévisée.

Une deuxième phase commence le 19 mai avec la réouverture des commerces dits non essentiels actuellement fermés, des terrasses de bars et de restaurants, et des musées, cinémas et des théâtres. Dans les lieux culturels, une jauge de visiteurs devra être respectée.

Le chef de l’Etat a confirmé également le décalage de l’heure de début du couvre-feu, qui passera de 19 heures à 21 heures le 19 mai, puis à 23 heures avant de prendre fin le 30 juin.

Le 9 juin, les cafés et restaurants pourront également rouvrir en intérieur, de même que les salles de sport avec maintien des gestes barrières et levée des limites de jauges.

Emmanuel Macron avait esquissé lundi les contours de la sortie de crise avec la piste de réouvertures par “phases” entre début mai et fin juin et des ajustements par département selon l’évolution de la situation sanitaire.

Les autorités sanitaires font état d’un fléchissement des contaminations dans le pays, alors que la campagne de vaccination connaît un coup d’accélérateur depuis quelques semaines.

Selon l’agence Santé publique France, plus de 14,6 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin anti-Covid au 28 avril courant.

( Avec MAP )