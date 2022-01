Covid-19 : en Afrique, Omicron recule déjà

Par Olivier DELAGARDE

L’immunité acquise collectivement lors des pics précédents ainsi que la vaccination, sont les deux hypothèses avancées afin d’expliquer, si elle se confirme, la brièveté de la vague Omicron en Afrique.

La vague du variant Omicron montre des signes significatifs de repli en Afrique. Pour la deuxième semaine consécutive, les chiffres de contamination publiés par le Centre de contrôle et de prévention des maladies infectieuses (CDC Afrique), démontrent une stagnation des contaminations alors que partout ailleurs, leurs évolutions sont constantes à divers degrés de vitesse. Avec une hausse de nouveaux cas limités à 2% la semaine passée, elle était de 5% la semaine précédente. Rappelons-nous la flambée brutale survenue fin novembre 2021, alors que les premiers cas du nouveau variant se révélaient en Afrique du Sud.

Ce reflux notable constaté en Afrique australe, explique largement le bilan global du continent et alors que 35% des cas de Covid-19 déclarés sont concentrés en Afrique du Sud. La particularité de cette amélioration est également notée dans les pays les importants démographiquement tels que l’Egypte ou bien encore la RDC.

Le bureau africain de l’Organisation mondiale de la santé (OMS-Afrique) se montre toutefois plus modéré : « Fin décembre et début janvier, les centres de santé ont tourné au ralenti en raison des vacances de fin d’année, et cela a pu entrainer un nombre réduit de diagnostics. Il faudra observer l’évolution au cours des deux prochaines semaines pour confirmer cette tendance », explique son directeur régional pour les urgences sanitaires, Abdou Salam Gueye.

Variabilité de la capacité à tester, variabilité de chiffres

Le variant Omicron a été officiellement détecté dans trente-neuf pays sur cinquante-quatre. Pour les autorités sanitaires, il ne fait guère de doute que sa présence est plus large. Selon l’organisme, les faibles capacités de tests, estimés à 1,5 million en moyenne hebdomadaire pour l’ensemble du continent, constituent une importante contrainte pour chiffrer avec justesse la situation épidémique. Un motif toutefois à pondérer compte tenu des disparités de ces moyens d’un pays à l’autre. A titre d’exemple, 307 000 nouveaux cas ont été détectés la semaine dernière, un chiffre comparable à celui enregistré en France en une seule journée. Ce que l’exemple ne dit pas : c’est la nécessité avérée d’effectuer un test de dépistage et notamment par la présence de symptômes. Evidemment en Europe, la doctrine du dépistage est imminemment liée à la politique et aux stratégies de chaque pays.

Si ces données ne sont qu’une image à un moment précis ou sur une période d’étude définie, il n’en demeure pas moins que le variant Omicron n’a jusqu’à présent aucunement provoqué l’accroissement massif des formes graves de la maladie, ni par voie de conséquence entrainé une sursaturation du système de soins, contrairement à la vague précédente liée au variant Delta. Nous pouvons donc en conclure sans triomphalisme excessif, que l’immunité acquise par la contamination au sein des populations lors des précédents pics, assorti de la progression de l’accès à la vaccination dans de nombreux pays, sont deux hypothèses plus que crédibles afin d’expliquer la durée particulièrement courte de l’épisode.

Toutefois, il convient de constater la nécessité d’aller encore plus vite, plus loin, dans l’accès aux vaccins. Pour de nombreux épidémiologistes internationaux, la question n’est plus celle de la disponibilité des vaccins, mais la capacité des pays à déployer des campagnes sur l’ensemble de leur territoire.

« Je ne connais pas une capitale où une personne qui souhaite se faire vacciner ne puisse le faire », souligne John Nkengasong, directeur du CDC-Afrique.

Le continent africain s’est vu livré 563 millions de doses, dont seulement 60% ont été administrées. Huit pays ont atteint le taux de couverture vaccinale de 40% fixé pour 2021. En outre, seulement 10% des adultes du continent sont totalement protégés.

Les pays les plus prioritaires

L’OMS a établi une liste de vingt pays nécessitant une attention particulière, dans lesquels par ailleurs devraient être missionnés des équipes d’experts à des fins d’appuis des ministres de la santé dans la mise en œuvre de leurs approches de vaccination. Notamment des pays à très forte densité de population tels que le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Nigéria ou bien encore l’Ethiopie, tous considérés comme « très à risque » et présentant des difficultés à l’utilisation effective des doses reçues.

« Nous ne partons pas de zéro. Tous les pays en Afrique ont l’habitude d’organiser des campagnes sanitaires en quelques semaines, voire en quelques jours, auprès de millions de personnes. Mais cette fois-ci, peu d’entre eux ont effectué cet exercice de planification. Les incertitudes sur l’accès aux vaccins en sont la principale raison », détaille le docteur Alain Poy, chargé du programme d’assistance à l’OMS.

La fermeture des frontières, remède miracle ?

A priori, non. Enfin, plus que non. Et la photographie du monde le confirme au crépuscule de la vague Omicron. Peu de nations auront privilégié ce choix durant cette dernière vague, non seulement préservant ainsi leurs économies, mais préférant une mise en œuvre de moyens plus ou moins drastiques à l’entrée sur leurs territoires. Et cela semble avoir payer, tant dans les esprits qu’en terme de résultats épidémiologiques. Ici et là, les mesures prises par les gouvernements ont été évidemment plus ou moins contraintes : couvre-feux imposés, télétravail privilégié, instauration d’un testing obligatoire pour certaines activités, pass-sanitaire, pass-vaccinal, conditions de voyages et de déplacements contrôlées, limitation de grands événements, port du masque obligatoire par-ci, moins par-là, etc… Pour autant, les économies ont été préservées et malgré les oppositions plus ou moins habituelles, la sinistrose et la morosité ambiante semble avoir été moins impactante que durant l’année 2021 et les vagues précédentes ce, dans toutes les grandes démocraties.

Même si les voyagistes peinent encore à mobiliser en masse leurs clients réticents à l’aventure, les touristes occidentaux n’ont pour autant pas tous renoncer à leur dose de soleil. Des destinations touristiques hivernales notamment, quelques classiques africains, ont pris le pari de l’optimisme à l’instar de l’Egypte par exemple. Et pour Le Caire d’afficher, selon l’agence économique Ecofin, entre six et sept milliards de dollars de revenus touristiques en 2021, en rattrapant plus de 60% de sa clientèle perdue en 2020. D’ores et déjà début 2022 et au détriment du Maroc, l’Egypte affiche des niveaux de remplissage des vols à destination des plages de la mer Rouge avoisinant les 90%, alors que de nombreux complexes touristiques affichent eux, complets depuis les congés de Noël et ce, jusqu’aux vacances de printemps ! Un bémol toutefois sur les destinations ouest-africaine s’expliquant par les instabilités politiques de la région. Allemands, anglais, américains et bien évidemment français, habituellement plutôt bons clients du Royaume, n’auront eu d’autres réponses qu’à l’offre. Enfin, le tourisme d’affaires lui, ne s’arrête jamais hormis si on lui ferme les portes…

Et le Maroc dans tout ça ?