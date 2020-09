Covid-19 : entre 2.000 et 2.500 enseignants testés positifs à Madrid

Le conseiller régional chargé de l’éducation et de la jeunesse au sein du gouvernement de la Communauté de Madrid, Enrique Ossorio, a estimé, dimanche, qu'”entre 2.000 et 2.500″ enseignants ont été testés positifs au coronavirus.

D’un total de plus de 66.000 tests sérologiques réalisés jusqu’à présent au personnel éducatif de la Communauté avant la rentrée scolaire, entre 2.000 et 2.500 enseignants ont été testés négatifs et doivent être soumis à un test PCR avant le début des cours, a précisé Ossorio dans des déclarations à la presse.

S’ils sont finalement testés positifs au coronavirus, ils seront remplacés par des enseignants contractuels que la Communauté prévoit d’embaucher, a-t-il ajouté.

La Communauté de Madrid a effectué plus de 66.000 tests sérologiques aux enseignants et au personnel des centres éducatifs autonomes, selon la présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

« Notre pari est de parvenir à un chiffre de 100.000 tests dans les prochains jours, soit avant le début de l’année scolaire pour avoir une visibilité permettant de garantir une rentrée scolaire sûre », a dit Mme Ayuso.

« Les salles de classe à Madrid vont être des lieux sûrs, elles vont être beaucoup plus sûres qu’auparavant. Les enfants seront en sécurité dans les écoles”, a-t-elle insisté.

La communauté de Madrid est devenue ces dernières semaines l’épicentre de la propagation du coronavirus en Espagne. Le gouvernement régional a pris plusieurs mesures pour freiner la hausse des contaminations.

Ainsi, le nombre de personnes autorisées à se réunir aussi bien à la terrasse d’un café qu’au sein d’un domicile privé est réduit à 10 et ce à partir de lundi et pour une période de 15 jours.

En plus, la capacité d’accueil des lieux de culte ou des lieux accueillant des mariages ou des veillées funèbres est réduite à 60% contre 75% jusqu’à présent.

Dans les magasins, zoos ou parcs d’attraction, la capacité d’accueil sera également réduite à partir de la semaine prochaine.