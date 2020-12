Covid-19 : Est-ce que la nouvelle souche pourrait impacter l’opération de vaccination ?

Alors que plusieurs pays ont entamé leur campagne de vaccination anti-Covid, plusieurs scientifiques étudient actuellement les indices selon lesquels la nouvelle souche de la Covid-19 se propage dans le monde. Il est donc légitime de se poser la question du maintien du vaccin contre la Covid-19.

Certains experts affirment que la nouvelle souche, détectée au Royaume Uni, inquiète et qu’elle est plus contagieuse, alors que d’autres indiquent qu’il n y a aucune indication prouvant qu’elle serait plus mortelle et le vaccin reste le moyen efficace pour mettre fin à la propagation de cette pandémie. Selon des experts de l’Union européenne, la nouvelle souche n’a pas d’impact sur les vaccins, et ces derniers ne sont pas menacés.

De son côté, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a précisé qu’outre « des signes préliminaires que la variante pourrait être plus contagieuse », la variante « pourrait aussi affecter l’efficacité de certaines méthodes de diagnostic ».

La nouvelle souche s’approche du Maroc

Rappelons qu’au moment où le Maroc se prépare à entamer sa campagne de vaccination, la nouvelle souche s’approche, du fait que le gouvernement espagnol a enregistré 4 cas à Madrid. « Les patients ne sont pas gravement malades, nous savons que cette souche se transmet plus facilement mais elle ne provoque pas de cas plus sévères de la maladie », a indiqué le Vice-Conseiller de la Santé au sein du gouvernement régional, Antonio Zapatero, lors d’une conférence de presse.