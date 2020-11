Covid-19 : Fin de traitement pour le président algérien, son état de santé serait encore incertain 

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait été hospitalisé fin octobre en Allemagne, dans l’un « des plus grands hôpitaux spécialisés » après avoir été infecté par la Covid-19. Selon l’AFP, il a achevé son traitement et subirait « actuellement des examens médicaux post-protocole ».

Un état de santé incertain

Si les communiqués venant d’Algérie rassurent sur l’état de santé du président, des informations relayées par nos confrères du le360 indiquent que le président algérien irait mal et que son état de santé se détériorerait. Des thèses d’AVC sont avancées, en raison de complications du cerveau qu’il aurait subies, à cause des symptômes de la Covid. En effet, selon un média algérien, les médecins du staff médical de l’hôpital militaire d’Alger auraient diagnostiqué mardi 27 octobre les symptômes d’un AVC, ce qui aurait donné lieu au transfert du président en Allemagne.

« Non, la santé du Président Abdelmadjid Tebboune n’est pas en constante amélioration comme l’a affirmé hier dimanche 8 novembre un communiqué du Palais Présidentiel d’El-Mouradia », écrivait alors Algeriepartplus le 9 novembre. Son absence à la tête du pays devrait dépasser les 60 jours, selon la même source, et ce, dans les meilleurs des cas, s’il commence à se rétablir sérieusement de son infection.

Pour rappel, la situation épidémiologique en Algérie atteindrait un seuil critique. Le gouvernement a fait état d’une « phase préoccupante » de la pandémie, et a invité les Algériens à « davantage de mobilisation et de discipline pour freiner la propagation de l’épidémie ». De nouvelles mesures ont d’ailleurs été prises rapporte l’AFP. Le gouvernement a décidé de fermer pour 15 jours, « les salles omnisports, les salles de sport, les lieux de plaisance, de détente, les espaces récréatifs et de loisirs, les plages, les maisons de jeunes, et les centres culturels ». Durant cette période, certains commerces devront également cesser toute activité à partir de 15 heures, notamment les vendeurs d’électroménager et les salons de coiffure rapporte la même source.

Des mesures qui toutefois laissent perplexes quant à la véracité des chiffres communiqués. En effet, les cas de contaminations déclarés par jour avoisinent les 800 pour une dizaine de décès quotidiens.