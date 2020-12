Covid-19: la Commission européenne recommande la reprise du trafic avec le Royaume-Uni pour les “voyages essentiels”

La Commission européenne a émis mardi une recommandation aux État membres de l’UE en vue de faciliter la reprise du trafic avec le Royaume-Uni pour les “voyages essentiels” et pour “éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement”.

Cette recommandation intervient suite à la décision de plusieurs État membres de l’UE de suspendre depuis lundi leurs liaisons terrestres, aériennes et maritimes avec le Royaume-Uni pour contrer la propagation d’une nouvelle variante du coronavirus apparue outre-manche.

“S’il est important de prendre rapidement des mesures de précaution temporaires pour limiter la propagation de la nouvelle souche du virus (…) les voyages essentiels des passagers doivent être facilités. Les interdictions de vol et de trains devraient être supprimées étant donné la nécessité d’assurer les déplacements essentiels et d’éviter les perturbations de la chaîne d’approvisionnement”, souligne la Commission dans sa recommandation.

Dans ce sens, la recommandation insiste que “les citoyens de l’UE et les citoyens britanniques se rendant dans leur État membre ou pays de résidence, ainsi que les ressortissants de pays tiers qui jouissent de droits de libre circulation dans l’UE devraient être exemptés de toute restriction temporaire supplémentaire à condition qu’ils subissent un test ou une quarantaine”.

“Le personnel de transport, au sein de l’UE, devrait être exempté de toute interdiction de voyager à travers toute frontière et des exigences de test et de quarantaine lorsqu’il traverse une frontière pour se rendre à un navire, un véhicule ou un avion et en revenir”, ajoute-t-on.

La recommandation de la Commission européenne sera examinée mardi soir par les ambassadeurs des pays membres de l’UE.

( Avec MAP )