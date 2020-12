Covid-19: La FDA autorise le vaccin de Pfizer aux USA

La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé vendredi soir le vaccin Covid-19 de Pfizer pour une utilisation d’urgence, ouvrant la voie à une campagne de vaccination massive aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis deviennent ainsi le sixième pays, après le Royaume-Uni, le Bahrain, le Canada, l’Arabie saoudite et le Mexique, à autoriser le vaccin de Pfizer BioNTech, qui vante une efficacité de 95% contre le coronavirus.

Selon la presse américaine, cette autorisation intervient après que le chef de Cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, eut mis un coup de pression vendredi matin au patron de la FDA, Dr Stephen Hahn, l’informant qu’il serait démis de ses fonctions si le vaccin de Pfizer n’était pas approuvé vendredi.

“Nous pourrions voir des gens se faire vacciner lundi, mardi de la semaine prochaine”, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar sur la chaîne ABC avant l’annonce de l’autorisation du vaccin.

En raison des approvisionnements limités, les premières doses devraient être destinées au personnel de santé traitant les patients atteints de Covid-19 et aux résidents des maisons de retraite.

Davantage de vaccins seront disponibles pour plus d’Américains, à commencer par les travailleurs essentiels, à mesure que la production de vaccins augmentera. Toutefois, la plupart des Américains ne se feront vacciner qu’au printemps ou en été, selon les autorités sanitaires.

L’approvisionnement ne sera pas suffisant pour faire une grosse différence dans la pandémie de coronavirus cet hiver, a déclaré le directeur général de BioNTech, Ugur Sahin. BioNTech et Pfizer comptent augmenter leur production dans le but de pouvoir atteindre jusqu’à 100 millions de doses au plus tard en janvier, a-t-il dit.

Pfizer a conclu un accord avec le gouvernement américain pour fournir 100 millions de doses de vaccin d’ici mars prochain. En vertu de cet accord, la vaccination sera gratuite pour le public.

(avec MAP)