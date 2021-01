Covid-19: la France franchit la barre des 70.000 morts

La France a franchi, samedi, le seuil des 70.000 décès liés à la pandémie du Covid-19, alors qu’un couvre-feu à partir de 18 heures est entré en vigueur le même jours pour au moins deux semaines, en vue de freiner la propagation du virus.

Selon les chiffres de l’agence Santé publique France rendus publics samedi soir, 196 nouveaux décès ont été recensés ces dernières 24 heures, portant à 70.142 le nombre des personnes ayant succombé à l’épidémie depuis mars dernier.

Dans le détail, 48.783 malades sont morts du coronavirus dans les hôpitaux et 21.359 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux.

La même source relève que le nombre des nouveaux cas demeure stable, avec 21.406 nouvelles contaminations, contre 21.271 annoncées la veille.

Toujours selon le dernier bilan de Santé Publique France, 24.985 patients sont actuellement hospitalisés, avec 1.199 nouvelles admissions ces dernières 24 heures. En comptant les sorties, ce sont 58 hospitalisations de moins en comparaison avec les chiffres de la veille.

Cette légère baisse est constatée également dans les services de réanimation, où 2.731 personnes sont actuellement prises en charge, avec 188 nouvelles entrées et neuf lits occupés en moins, par rapport au bilan de vendredi.

Dans le sillage de la flambée des contaminations et la détection de plusieurs cas des variants britannique et sud-africain du Covid en France, le gouvernement a décidé de durcir les mesures restrictives en imposant un couvre-feu à 18 heures à compter de ce samedi sur tout le territoire métropolitain et un renforcement des contrôles aux frontières, entre autres mesures.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a fait savoir que 24.316 personnes ont été vaccinées ces dernières 24 heures, portant à 413.046 le nombre de personnes ayant reçu le vaccin depuis le début de la campagne, le 26 décembre dernier.

