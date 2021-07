Covid-19 : La France veut atteindre “50 millions” de vaccinés fin août

Le premier ministre français Jean Castex a confirmé, mercredi, le nouvel objectif visant à atteindre les 50 millions fin août, alors que le pays affronte une nouvelle flambée épidémique.

“On est dans la 4e vague”, a reconnu le chef du gouvernement sur le JT de TF1, faisant observer que “pour éviter d’avoir à prendre des mesures de freinage fortes, il faut le pass sanitaire et vacciner”.

Le premier ministre a rappelé dans ce sens que 96% des 18.000 cas déclarés ces dernières 24 heures concernaient des personnes “pas vaccinées”.

Face à “la flambée de l’épidémie” et la propagation du variant Delta, plus virulent et 60% plus contagieux, il a indiqué qu’en plus du pass sanitaire, des mesures de freinage pourraient être prises dans certains territoires, dont le retour du port du masque «généralisé», comme cela est déjà le cas dans plusieurs départements, ou «sur certaines zones où les concentrations de populations sont fortes».

Les restaurants pourraient également fermer dès 23h, a précisé M. Castex, faisant observer que le gouvernement “s’adapte à la réalité des situations”.

Le chef de l’exécutif a en outre confirmé le report de l’obligation du pass sanitaire pour les 12-17 ans du 30 août au 30 septembre, pour accéder à certains lieux recevant du public.

“Cela faisait subir une contrainte forte alors que la vaccination a commencé plus tard pour eux”, a-t-il expliqué, excluant l’idée d’imposer le pass sanitaire au collège et au lycée.

Dès ce mercredi, le pass sanitaire ou un test négatif au Covid-19 est obligatoire pour accéder aux lieux de culture comme les cinémas et les théâtres et aux parcs d’attraction, avant son extension début août à d’autres lieux dont les restaurants et les trains de longue distance.

A cet égard, un projet de loi devant rendre la vaccination obligatoire pour les soignants et élargir le pass sanitaire est en cours d’examen à l’Assemblée nationale en vue d’une adoption avant la pause estivale du parlement.