Covid-19: La lutte mondiale contre la pandémie doit être menée dans le respect des valeurs de l’État de droit

Les mesures préventives prises de par le monde dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 doivent être menées dans le respect des valeurs de l’État de droit et les principes d’égalité et de justice sociale, a estimé, jeudi, le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou.

M. Benalilou intervenait lors d’une table ronde sur la “Défense des droits de l’Homme à la lumière de la pandémie“, tenue par visioconférence dans le cadre de la 12è Conférence mondiale de l’Institut international de l’Ombudsman sous le signe “Donnez la parole aux sans-voix“.

Bien qu’elles soient légitimes, les mesures préventives prises par les autorités dans le monde pour lutter contre la pandémie en vue de préserver l’intérêt général, notamment la santé publique, doivent être menées en ayant à l’esprit les conditions nécessaires à réunir en de telles circonstances afin de respecter les valeurs de l’État de droit et les principes d’égalité, de justice sociale et de non-discrimination, a relevé M. Benalilou, cité dans un communiqué de l’Institution du Médiateur du Royaume.

Il a fait observer que les mesures urgentes et préventives prises par les autorités publiques, à travers le monde, pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus ont eu des répercussions sur un ensemble des droits, et ont restreint des libertés, notamment le droit à la santé, la liberté de circulation et la liberté de rassemblement.

M. Benalilou a également mis en exergue le rôle des médiateurs pour que ces mesures garantissent, outre la préservation de la dignité humaine, les droits et l’égalité d’accès à ces droits, particulièrement pour les femmes, les migrants et les catégories de personnes vulnérables, ainsi que l’égalité des chances pour bénéficier des services digitalisés.

( Avec MAP )