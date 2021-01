Covid-19 : la nouvelle variante plus contagieuse identifiée dans 40 pays et territoires

La nouvelle variante plus contagieuse du Covid-19 a été identifiée dans 40 pays et territoires, a fait savoir mercredi l’organisation mondiale de la santé (OMS).

“La variante « VOC-202012/01 » initialement détectée au Royaume-Uni a été identifiée dans un petit nombre de cas dans 40 autres pays, territoires ou zones dans cinq des six régions de l’OMS. Quant à la variante « 501Y.V2 » initialement détectée en Afrique du Sud, elle a été retrouvée dans six autres pays et territoires”, précise l’agence spécialisée de l’ONU dans son rapport hebdomadaire.

Au cours des derniers mois, deux variantes différentes du « SRAS-CoV-2 » ont été signalées à l’OMS comme des faits de santé publique inhabituels au Royaume-Uni, sous le nom de « COV 202012/01 », et en Afrique du Sud, sous le nom de « 501Y.V2 », rappelle l’organisation basée à Genève.

Les autorités de ces deux pays, poursuit la même source, mènent actuellement des enquêtes épidémiologiques et virologiques supplémentaires afin d’évaluer plus en détail la transmissibilité, la gravité et le risque de réinfection.

Pour Londres et Prétoria, il s’agit aussi de voir la portée de la réponse des anticorps à ces nouvelles variantes, ainsi que l’impact potentiel sur les contre-mesures, y compris les diagnostics, les thérapies et les vaccins, explique l’organisation. Les résultats épidémiologiques, de modélisation et cliniques préliminaires suggèrent que la mutation du « SRAS-CoV-2 » a augmenté sa contagiosité, et les données préliminaires indiquent également qu’il n’y a pas de changement dans la gravité de la maladie, telle que mesurée par la durée d’hospitalisation et le taux de mortalité de 28 jours, affirme l’OMS.

A ce stade, les études montrent que cette nouvelle variante n’a pas de changement sur la réinfection entre les différents cas par rapport aux autres virus du « SRAS-CoV-2 » circulant au Royaume-Uni, précise la même source.

Selon le bilan hebdomadaire de l’OMS, plus de 4 millions de nouveaux cas du nouveau coronavirus ont été signalés dans le monde au cours de la dernière semaine.

( Avec MAP )