Covid-19 : La RADEEMA renforce les mesures préventives pour garantir la continuité de ses services

La Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA) a procédé au renforcement des mesures préventives pour garantir la continuité de ses services suite à l’évolution de la situation épidémiologique.

“Dans le contexte de la situation épidémiologique actuelle, la RADEEMA a décidé de poursuivre la prise de la grande majorité des mesures préventives dans le but de contribuer à la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) conformément aux instructions mises en place par les autorités compétentes“, indique un communiqué de cette agence.

“Dans ce cadre, et conformément à notre politique dans le domaine de la santé et la sécurité dans le travail, la RADEEMA a mis en place des mesures et un système de sensibilisation pour le respect des recommandations sanitaires relatives à l’hygiène et la prévention pour garantir la sécurité à la fois des salariés, des employés et des usagers“, souligne la même source.

Concernant la relation avec la clientèle, la RADEEMA s’engage à garantir la continuité des services de distribution d’eau et d’électricité et des services d’assainissement liquide, ajoute-t-elle.

→ Lire aussi : RADEEMA se mobilise contre le stress hydrique

Dans ce contexte, l’Agence tient à rassurer sa clientèle qu’elle est mobilisée à assurer la continuité de son travail de manière permanente et à garantir la qualité des services, tout en veillant à la poursuite des activités d’exploitation des réseaux dans les meilleures conditions durant toute la semaine et 24H/24H.

Dans ce cadre, la RADEEMA exhorte ses clients au respect strict des mesures sanitaires et leur recommande de réduire leurs déplacements sauf en cas de demandes de branchement et d’abonnement. Dans ce cas précis, la RADEEMA indique que ses agences commerciales ne reçoivent que 5 personnes à la fois conformément aux mesures préventives adoptées par les autorités compétentes.

S’agissant du dépôt des réclamations et du paiement des factures, l’agence met à la disposition de ses clientèles plusieurs canaux de communication et de recouvrement.

Il s’agit d’un centre de relation clientèle via un numéro économique pour renseignements et orientation, une agence virtuelle à travers la plateforme de la RADEEMA, des applications bancaires ainsi que l’application RADEEMA-MOBILE, qui offre une panoplie complète de services aux clients tels que la consultation en temps réel de la situation du compte client (soldes, factures, règlements, échéances, devis) et le téléchargement des factures.

( Avec MAP )