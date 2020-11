Covid-19 : La situation épidémiologique dans la province de Safi est sous contrôle

La situation épidémiologique relative à la Covid-19 dans la province de Safi est sous contrôle, a affirmé la délégation provinciale de la Santé dans une mise au point.

Suite à la diffusion d’informations sur la situation épidémiologique de la Covid-19 à l’échelle provinciale, dont l’absence des analyses de laboratoire pour la détection du virus et la non-déclaration du nombre des cas au niveau de l’hôpital provincial, la délégation a, dans cette mise au point, relaté les statistiques globales des analyses de laboratoire ainsi que les cas positifs et négatifs enregistrés.

Ainsi, elle a souligné que le nombre d’analyses de laboratoire effectuées, jusqu’à samedi soir, à l’échelle de la province a atteint 34.300, précisant que les cas positifs cumulés s’élèvent à 1.179, dont 51 cas actifs sous traitement, alors que le nombre de décès s’établit à 7 au niveau de la province.

Selon la même source, cette période de l’année connaît une augmentation des cas de grippe saisonnière et un déséquilibre de l’état de santé des malades souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’asthme, et dont les symptômes pourraient être similaires à ceux de la Covid-19.

Par ailleurs, la délégation provinciale de la santé à Safi a affirmé avoir veillé à informer, à temps, les citoyennes et citoyens de tout développement concernant cette question au niveau provincial, ajoutant qu’elle ne ménagera aucun effort pour la préservation de la santé de la population et la mobilisation de l’ensemble de ses staffs pour la lutte contre cette pandémie.

Elle a, en outre, loué les efforts “colossaux” consentis dans ce domaine par l’ensemble des acteurs, dont le personnel du ministère de la Santé, les autorités locales, les services sécuritaires et tous les partenaires.

Prenant en considération les préoccupations de certaines parties et de supports médiatiques vis-à-vis de la situation épidémiologique, en particulier, et de la chose sanitaire, en général, la délégation provinciale tient à saluer les efforts de tous et réitère son appel à l’adresse des citoyens pour une mobilisation globale et la poursuite du respect des mesures de précaution, telles que le port des masques de protection, la distanciation physique et les conditions d’hygiène.

Elle a aussi exhorté toutes les parties à l’adhésion positive et à la création d’un climat propice pour mettre à profit les efforts de tous les intervenants pour l’éradication de cette épidémie.

La délégation provinciale de la santé à Safi a, par ailleurs, appelé à faire preuve de patience dans la publication des informations inhérentes à des maladies telles que la Covid-19, afin d’éviter les rumeurs susceptibles de semer la peur, susciter la panique dans la province et de désinformer l’opinion publique au sujet de la situation sanitaire dans la Cité de l’Océan.

