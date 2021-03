Covid-19: la Tunisie prévoit de vacciner plus de 50% de ses citoyens à fin 2021

Les autorités tunisiennes ont annoncé, mercredi, leur intention de vacciner plus de 50% des citoyens contre le nouveau coronavirus (Covid-19) d’ici la fin de 2021.

Dans une déclaration à la presse, le ministre tunisien de la Santé, Faouzi Mahdi, a indiqué que son pays “a obtenu environ 10 millions de doses programmées de vaccins contre Covid-19, que ce soit via le système “Covax” ou via d’autres plateformes disponibles, pour vacciner plus de 50% des Tunisiens tout au long de cette année”.

Et de souligner qu’un plan prévoit de vacciner 3 millions de Tunisiens d’ici juin prochain, annonçant le lancement de campagnes de sensibilisation via divers supports médiatiques. De même, il a exhorté les citoyens à adhérer pleinement à cette opération et à s’inscrire dans le système d’enregistrement électronique pour bénéficier des vaccins, qui seront reçus successivement et en quantités importantes au cours des prochains mois.

Mardi, la Tunisie avait reçu son premier lot de vaccins composé de 30.000 doses du vaccin russe “Spoutnik V”.

Le ministre qui avait supervisé la réception de ce lot, le premier d’un total de 500.000 doses, a déclaré que “les premières opérations de vaccination contre Covid-19 commenceront le samedi 13 mars”.

De même, le ministre a fait état de la bonne préparation des cadres qui superviseront les opérations de vaccination et des centres régionaux de vaccination dans toutes les régions du pays, ainsi que les dépôts destinés au stockage et à la conservation des vaccins.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé que la Tunisie recevrait gratuitement environ 700.000 doses du vaccin contre la Covid-19, dans le cadre de l’initiative “Covax”. Au 8 mars, la Tunisie a enregistré 237.704 cas confirmés de contamination au Covid-19 pour 8.268 décès.

