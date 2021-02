Covid-19: l’Agence européenne des médicaments entame l’examen du vaccin Curevac

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a entamé un examen “continu” du vaccin développé par le laboratoire allemand “Curevac” contre le coronavirus , a annoncé vendredi l’EMA.

Selon un communique de l’EMA, la décision du CHMP “est basée sur les résultats préliminaires d’études de laboratoire (données non cliniques) et d’études cliniques précoces chez l’adulte. Ces études suggèrent que le vaccin déclenche la production d’anticorps et de cellules immunitaires qui ciblent le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le Covid-19”.

Curevac mène actuellement des essais chez l’homme pour évaluer la sécurité, l’efficacité et l’immunogénicité du vaccin (dans quelle mesure il déclenche une réponse contre le virus), note l’EMA, relevant qu’elle évaluera les données de ces essais cliniques et d’autres dès qu’elles seront disponibles.

D’après l’agence, “l’examen continu se poursuivra jusqu’à ce que suffisamment de preuves soient disponibles pour une demande officielle d’autorisation de mise sur le marché”.

L’EMA a, par ailleurs, indiqué “ne pas pouvoir prédire de calendrier général” pour une autorisation de mise sur le marché du vaccin, bien que l’évaluation d’une éventuelle demande soit facilitée par le processus d'”examen continu”.

Cette procédure permet à l’EMA d’étudier les données de sécurité et d’efficacité des vaccins au fur et à mesure de leur parution, avant même qu’une demande formelle d’autorisation soit déposée par le fabricant. Le but est d’accélérer l’évaluation d’une demande d’autorisation de mise sur le marché.

Le vaccin CureVac à ARN messager, développé par la société allemande de biotechnologie éponyme, se trouve actuellement en phase 3 d’essais cliniques.

( Avec MAP )