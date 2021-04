Covid-19 : l’Allemagne envisage un “verrouillage court et uniforme”

Le gouvernement allemand n’écarte pas de prendre davantage de mesures de restrictions dans l’ensemble des régions du pays pour tenter de freiner la propagation du virus lié au Covid-19.

La chancelière allemande, Angela Merkel, est favorable à la mise en place d’un “verrouillage court et uniforme” dans toute l’Allemagne pour faire face à la hausse inquiétante des infections au Covid-19, a annoncé, mercredi, une porte-parole du gouvernement fédéral.

“Le système de santé est soumis à une pression menaçante”, a déploré Ulrike Demmer lors d’une conférence de presse.

“C’est pourquoi tout appel à un verrouillage court et uniforme est justifié”, a expliqué Mme Demmer.

“La situation épidémiologique est grave. Le nombre de cas augmente de manière exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau”, avait déclaré récemment Mme Merkel, précisant que son pays subit une “nouvelle pandémie (…) clairement plus létale, clairement plus infectieuse, et plus longtemps contagieuse”.

Malgré cette situation, le gouvernement fédéral allemand et les régions ont renoncé à imposer des restrictions plus sévères lors des fêtes de Pâques dans une tentative de freiner l’avancée du virus lié au Covid-19.

