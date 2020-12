Covid-19: L’Arabie saoudite prolonge la fermeture des frontières

L’Arabie saoudite a annoncé tard dimanche la prolongation d’une semaine de la fermeture de ses frontières terrestres et maritimes et la suspension des vols internationaux en raison de l’apparition d’une nouvelle variante du nouveau coronavirus.

Cette décision est susceptible d’être prorogée encore, a indiqué un porte-parole du ministère de l’Intérieur, cité par l’agence officielle SPA.

Le porte-parole a fait état de “certaines dérogations” à la fermeture des frontières qui concernent le transport de biens marchands et le départ d’étrangers se trouvant en Arabie saoudite, selon un protocole défini par les autorités de santé.

L’Arabie saoudite a été l’un des premiers pays du Golfe à lancer à la mi-décembre une vaste campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus, après avoir approuvé le vaccin de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech.

Pays arabe du Golfe le plus peuplé (environ 34 millions d’habitants) et le plus touché par l’épidémie de Covid-19 dans la région, l’Arabie saoudite a enregistré plus de 362.000 cas de nouveau coronavirus, dont près de 6.200 ont été mortels.

