Covid-19 : le Danemark enregistre un nouveau record de contamination

Le Danemark a rapporté vendredi 1191 contaminations au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé jamais enregistré à ce jour depuis le début de la pandémie.

Ces contaminations proviennent de 71 059 tests, également le chiffre le plus élevé jamais enregistré, a précisé l’Agence nationale des maladies infectieuses.

Trois personnes sont décédées du coronavirus au cours des dernières 24 heures, tandis que 144 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 17 en réanimation et 14 sous respirateurs. Sur 2 846 245 tests effectués jusqu’ici, le pays nordique a recensé 45225 cas positifs au nouveau coronavirus. Plus tôt dans la journée, la Première ministre, Mette Frederiksen, a affirmé que son gouvernement était prêt à imposer encore plus de restrictions si nécessaires pour maîtriser le niveau des infections à coronavirus.

“Nous pensons que les restrictions annoncées vendredi et introduites lundi et jeudi sont suffisantes pour faire face à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si cela s’avère ne pas être le cas, le gouvernement est prêt à introduire d’autres restrictions”, a-t-elle déclaré au diffuseur TV2.

La nouvelle exigence relative au masque facial est entrée en vigueur la veille, tout comme l’interdiction de vente de l’alcool après 22 heures, tandis que les rassemblements publics ont été abaissés, depuis lundi dernier, de 50 à 10 personnes.

Il y a des signes précoces que le nombre de personnes infectées au Danemark commence à répondre à des restrictions plus strictes, le nombre de personnes testées positives tombant à 847 mardi et 157 mercredi après avoir culminé à un précédent record de 1000 lundi.

Mais Frederiksen a déclaré que l’expérience d’autres pays d’Europe a montré à quelle vitesse la situation peut changer pour le pire.

“Nous ne sommes pas au bord d’une deuxième vague, nous sommes au milieu et la situation est grave”, a-t-elle dit, soutenant toutefois qu’”à l’heure actuelle, la situation au Danemark est meilleure que dans de nombreux autres pays européens”.

Avec MAP