Covid-19: Le G20 promet une distribution équitable du vaccin dans le monde

Le G20 a promis dimanche de ne ménager “aucun effort” afin d’assurer la distribution équitable des vaccins contre le nouveau coronavirus dans le monde, tout en venant en aide aux pays dont les économies ont été gravement impactées par la crise.

Alors que la pandémie continue de se propager, le groupe des vingt économies les plus puissantes du monde a adopté un ton consensuel sur les défis à venir dans une déclaration finale, à l’issue d’un sommet virtuel organisé par Ryad.

“Nous avons mobilisé des ressources pour répondre aux besoins de financement immédiats dans le domaine de la santé mondiale afin de soutenir la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de tests, de traitements et de vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19”, ont fait savoir les dirigeants du G20 dans leur déclaration finale.

“Nous n’épargnerons aucun effort pour garantir leur accès abordable et équitable à tous”, ont-ils poursuivi. Les appels se multiplient, dans ce sens, pour que le G20 contribue à remédier au déficit de financement de 4,5 milliards de dollars à l’Organisation mondiale de la santé pour garantir l’accès de tous aux tests, aux traitements et aux vaccins.

Toutefois, la déclaration finale n’a pas donné de d’informations sur la prise en charge du coût que représente la distribution à grande échelle des vaccins.

( Avec MAP )