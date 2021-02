Covid-19: le HCR et la JICA mettent en place un projet de 275.000 dollars en faveur des réfugiés résidant au Maroc

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) ont concrétisé, vendredi à Rabat, la mise en place d’un projet d’un montant de 275.000 dollars visant à appuyer le programme de réponse du HCR à la crise de la Covid-19 en faveur des réfugiés résidant au Maroc.

Le HCR et le JICA indiquent dans un communiqué conjoint qu’au 1er février 2021, plus de 14.000 personnes, réparties sur 75 localités au Maroc, sont enregistrées auprès du HCR, ce qui inclut 8.300 réfugiés et près de 5.700 demandeurs d’asile, relevant que suite à l’apparition de la pandémie en mars 2020, les besoins de protection de cette population vulnérable ont été exacerbés, impactant à la fois leur situation socio économique, leur capacité à subvenir à leurs besoins de base, leur état psychique et leur santé mentale.

Ainsi, le HCR a continué à opérer et a dû rapidement s’adapter à ce nouveau contexte tout en respectant les directives et mesures entreprises par le gouvernement marocain pour pouvoir continuer à répondre aux besoins croissants de protection et d’assistance de ces populations, précise la même source.

Parallèlement, la JICA a également poursuivi ses activités et projets pour soutenir le gouvernement du Maroc à lutter contre la pandémie, notamment le Prêt de soutien en réponse à la crise de la Covid-19, signé avec le gouvernement du Maroc en décembre 2020, fait savoir le communiqué.

“Le projet HCR-JICA, qui sera mis en œuvre de mars à septembre 2021, permettra à la fois d’assister les réfugiés d’un point de vue médical, notamment dans le cadre de la prévention et de la sensibilisation au coronavirus mais également de soutenir les porteurs de projets dont les activités génératrices de revenus ont été sévèrement affectées”, souligne le communiqué.

Et d’ajouter que la mise en œuvre de ce projet se fera en étroite collaboration avec les partenaires de mise en œuvre du HCR, en l’occurrence, l’Association Marocaine de la Planification Familiale (AMPF) pour le volet médical et l’Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite Entreprise (AMAPPE) pour l’autonomisation des réfugiés à travers l’auto-emploi, permettant ainsi une meilleure intégration locale dans leur pays d’accueil.

L’appui de la JICA aux programmes du HCR s’inscrit dans l’esprit de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile (SNIA) et dans l’approche multipartite du Pacte Mondial sur les Réfugiés, poursuit-il, notant que ce projet renforcera également l’engagement de la JICA à lutter contre les disparités au Maroc et à soutenir les populations vulnérables, en particulier durant cette situation de pandémie.

Ce partenariat JICA-HCR est d’autant plus important, puisqu’il symbolise le début d’un partenariat entre les deux agences qui s’inscrira dans la durée, conclut le communiqué.

Avec MAP